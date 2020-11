Covid-19 volta a dominar actualidade do dia

A notícia é recente e dá conta de que a Madeira registou hoje um novo recorde de casos de Covid-19, num total de 23, dos quais 13 importados e 10 de transmissão local.

Entretanto, ficou a saber-se que a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira tem um caso confirmado de Covid-19 entre os seus colaboradores, cujo contágio terá acontecido fora do estabelecimento de ensino.

Caso de Covid-19 na 'Escola Hoteleira' Trata-se de uma funcionária que era contacto próximo de um caso positivo identificado

Outra notícia do dia relacionada com o novo coronavírus dá conta que reabre, amanhã, o infantário 'O Principezinho', no Caniço, depois de todas as crianças e adultos do infantário terem testado negativo.

Infantário 'O Principezinho' reabre amanhã Crianças e adultos testaram todos negativo para a Covid-19

O delegado de saúde do Porto Santo confirmou que não há actualmente casos de covid-19 na 'ilha dourada'.

Entretanto, está confirmado o primeiro caso de um motorista infectado com Covid-19. O resultado que inicialmente havia sido inconclusivo, acabou por revelar-se positivo após repetição do teste de diagnóstico.