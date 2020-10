Testes para passageiros de cruzeiros e mais oito casos de covid-19

Os passageiros de navios de cruzeiro que atracarem no porto do Funchal e que queiram desembarcar, terão de apresentar teste negativo para covid-19 ou realizá-lo à chegada. A informação foi adiantada hoje pelo secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos.

Madeira impõe teste obrigatório para passageiros do primeiro navio de cruzeiro A atracagem do primeiro navio de cruzeiro no Funchal, após o início da pandemia, está prevista para sábado e os passageiros que queiram desembarcar terão de apresentar teste negativo para covid-19 ou realizá-lo à chegada, indicou hoje o Governo regional.

Madeira com 8 novos casos positivos de covid-19 O IASAÚDE acaba de informar que hoje há 8 novos casos positivos a reportar, pelo que a RAM passa a contabilizar 345 casos confirmados de COVID-19 no território regional.

Madeira realiza 2.000 testes por dia e já processou 138.671 amostras desde Março A Região Autónoma da Madeira realiza cerca de 2.000 testes para covid-19 por dia, indicou hoje o secretário da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, sublinhando que, em março, no início da pandemia, eram feitos apenas 50.

Segunda fase de testes à Covid-19 na Escola Bartolomeu Perestrelo realiza-se amanhã As autoridades de saúde da Madeira realizam amanhã a segunda fase de testes aos alunos de uma turma na qual foi detectado um caso positivo de covid-19, numa escola do Funchal, indicou hoje o secretário da tutela.

Hoje ficou a saber-se, ainda, que milhares de turistas ingleses estão a optar pela Madeira. A informação foi prestada pelo secretário regional de Turismo, Eduardo Jesus, que reconhece, por outro lado, um ligeiro abrandamento do mercado alemão.