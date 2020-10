Hoje é notícia

A 31.ª Cimeira Luso-Espanhola junta hoje na Guarda quase 30 membros dos governos de Portugal e de Espanha para discutir e aprovar a cooperação transfronteiriça e uma estratégia conjunta de recuperação económica.

O programa inclui reuniões sectoriais e um encontro entre o primeiro-ministro português, António Costa, e o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, em torno dos temas centrais da cimeira.

A criação da figura de trabalhador transfronteiriço e de um documento único de circulação para harmonizar a passagem de menores entre Portugal e Espanha são duas medidas previstas.

As autoridades portuguesas e espanholas estão a trabalhar num "documento único de circulação para harmonizar e padronizar a passagem de menores na fronteira", bem como a tentar encontrar "melhorias para a cobrança das portagens", adiantou na sexta-feira à Lusa a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

No eixo relativo à melhoria de infra-estruturas e conectividade territorial, foi consensualizado o compromisso para o fecho de rede de um conjunto de ligações rodoviárias, como por exemplo entre Vilar Formoso e Fuentes de Oñoro.

Prevê-se a criação de uma saída na auto-estrada para a vila portuguesa, a requalificação do parque para veículos de mercadorias e a renovação do posto de turismo, entre outras medidas.

Além da apresentação do documento final com as medidas aprovadas, António Costa e Pedro Sánchez estarão também presentes, ao final da tarde, numa cerimónia onde será apresentado um estudo sobre 'A Projecção Internacional do Espanhol e do Português: O potencial da proximidade linguística'.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A quinta mostra Close-Up vai levar à Casa das Artes, em Famalicão, cerca de 30 sessões de cinema, começando hoje com "A Idade de Ouro", de Luis Buñuel, musicada ao vivo por Black Bombaim e Luís Fernandes.

O quinto Close-Up acontece sob o mote "Cinema na Cidade" em vários espaços da Casa das Artes, em Vila Nova de Famalicão, a iniciar-se com o filme "A Angústia do Guarda-Redes no Momento do Penalty", de Wim Wenders, às 15 horas, seguindo-se "Viveiro", de Pedro Filipe Marques, antes do filme-concerto que marca o arranque em pleno do evento, às 21h45.

Até dia 17 de Outubro, será possível assistir a filmes como "Os Miseráveis", de Ladj Ly, "Variações", de João Maia, "Bacurau", de Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho, "A Ovelha Choné -- A Quinta Contra-Ataca", de Will Becher e Richard Phelan, entre muitos outros, de realizadores que vão de Chaplin a Fellini passando por Margarida Cardoso.

O Close-Up encerra com outro filme-concerto, neste caso de Cristina Branco para a obra "The River", de Frank Borzage, de 1929, um filme de culto dos surrealistas pelo 'amour fou' que o atravessa - e que chegou a mobilizar a censura da época -, de que atualmente se conhece apenas uma versão reconstruída na última década.

A 26.ª edição do CineEco - Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela vai decorrer em Seia, entre hoje e 17 de Outubro, em formato físico e digital, com debates transmitidos 'on-line'.

Durante o festival serão promovidos cinco debates 'online', com duração de uma hora, sobre as temáticas atuais associadas ao cinema e ao ambiente, que serão transmitidos via 'streaming' no Facebook do CineEco, sempre às 17:00.

Hoje às 17 horas, nas galerias da Casa Municipal da Cultura, é inaugurada a mostra fotográfica "Rumores do Mundo: Pessoas, Lugares, Outros Olhares".

No mesmo local estará também exposto o trabalho ancorado na atividade de Elsa Cerqueira, que resultou no desafio lançado a 44 artistas, denominado "De Tela a Tela, Cineviagens".

A artista portuguesa Leonor Antunes, que representou Portugal na Bienal de Arte de Veneza 2019, inaugura uma exposição com esculturas recentes e uma instalação inédita no Museu de Arte Moderna do Luxemburgo.

"Joints, voids and gaps" ("Junções, vazios e intervalos", em tradução livre) é o título desta mostra com curadoria da diretora do MUDAM, Suzanne Cotter, e de Nelly Taravel, ficando patente ao público até 05 de Abril de 2021.

De acordo com a descrição do museu, a artista portuguesa criou uma nova instalação, dando um olhar inédito às qualidades arquitetónicas do pavilhão Henry J. e Erna D. Leir, criado pelo arquiteto chinês Ieoh Ming Pei (1917--2019).

DESPORTO

O seleccionador português de futebol, Fernando Santos, e um jogador vão estar em conferência de imprensa para fazerem a antevisão do encontro de domingo com a França, a contar para a terceira jornada da Liga das Nações.

A selecção portuguesa, que viaja para Paris após a conferência de imprensa, defronta a França, naquele que será o regresso dos campeões europeus ao Stade de France, após o histórico triunfo de 2016, na final do Europeu, num embate entre os dois primeiros classificados do Grupo 3 da Liga das Nações.

Depois do embate com os franceses, Portugal recebe na quarta-feira, em Alvalade, a Suécia, que já bateu fora, na segunda jornada, por 2-0, com dois golos de Cristiano Ronaldo, o 100.º e o 101.º pela formação das 'quinas'.

ECONOMIA

A captura e descarga de sardinha está proibida a partir de hoje, segundo a decisão do Governo publicada durante semana em Diário da República.

Na quinta-feira, o despacho da secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, indicou que fica "interdita a captura, manutenção a bordo e descarga de sardinha, a partir das 00 horas do dia 10 de Outubro de 2020, com qualquer arte de pesca".

Segundo o diploma, a captura de sardinha atingiu o limite fixado para este ano pelo Governo, tendo em conta o acordado com Espanha no Plano Plurianual para a Gestão e Recuperação da Sardinha 2018-2023, visando esta decisão reforçar as medidas de conservação e proteção da espécie.

A pesca da sardinha tinha reaberto este ano em 01 de Junho, com limites de captura diários e semanais, depois de ter sido encerrada em 12 de Outubro do ano passado.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, conclui a sua visita oficial a Portugal com um encontro com representantes da comunidade guineense residente em Portugal.

No encontro, a decorrer em Lisboa, participará um grupo restrito de pessoas, devido às restrições decorrentes da pandemia de covid-19.

Antes, o Presidente guineense realizará uma conferência de imprensa.

Durante a sua deslocação a Portugal, Sissoco Embaló teve uma reunião com o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, e foi recebido com o primeiro-ministro, António Costa. Participou também numa sessão solene na sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e num encontro com empresários portugueses.