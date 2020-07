PS ganha terreno

Uma sondagem realizada pelo CESOP - Centro de Estudos e Sondagens de Opinião, da Universidade Católica, para a RTP e Jornal Público é um dos destaques deste matutino da edição de hoje. Os resultados revem que o PS subiu e que o PSD caiu. “Estão mais longe um do outro nas sondagens”, escreve o diário. Subiram também o Chega e o Iniciativa Liberal, tendo os restantes partidos com assento parlamentar caído. Dois terços dos inquiridos acredita que a oposição não faria melhor do que o Governo. A manchete é para os bens arrestados pela Justiça que duplicaram em casos de alta criminalidade. Em 2019 foram 19 milhões de euros e não inclui o arresto da Colecção Berardo, que só se confirmou em 2020. Nas chamadas, uma para a economia. “Subida do desemprego é inevitável, com ou sem lay-off”. O Governo adiou decisões sobre as novas medidas, acrescenta. A Ípsilon dá destaque ao novo livro de Matilde Campilho.

No Diário de Notícias a maior é para um estudo do Laboratório de Imunologia Clínica da Universidade de Lisboa que vai estudar os doentes com covid-19 para descobrir porque é que uns têm doença grave e outros não. A imagem maior traz as histórias de Dorid e Farian. “Boxe e atletismo ajudam a calar as memórias”, escreve. Nas chamadas, o Governo e os sindicatos que se voltam a reunir para definir teletrabalho para a Função Pública; e o Turismo, que pede linhas a fundo perdido e prolongamento das moratórias fiscais.

O Correio da Manhã pega também na covid-19 mas noutra perspectiva. “Infectados na saúde com corte no salário”. Enfermeiros e médicos estão revoltados com o Governo. Aacrescenta ainda que o inquérito serológico revela que 300 mil pessoas estão imunes. Em grande, na foto, Jorge Jesus. O treinador e o presidente do Benfica trancaram reforços. Com foto também, “Ronaldo navega em iate de 5,6 milhões”.

“Extrema-direita usa bandas musicais para recrutar jovens” lê-se na manchete do JN. “Grupos actuavam na sede dos Hammerskins e letras eram propaganda de ideais nacionalistas”. Na imagem do dia, a notícia de que as escolas garantem almoços em Agosto às crianças carenciadas. Nesta edição, chamada para uma idosa de 72 anos que matou a filha após décadas de desavenças e suicidou-se depois, noticia partilhada com o Correio da Manhã. O Jornal escreve ainda que os infectados com o novo coronavírus vão ter um código na aplicação do telemóvel.

O i dá mais meia capa à covid-19, em particular a tudo o que precisa saber sobre a vacina. Os peritos prevêem dificuldades na distribuição e lutas “terríveis” entre países. Adiciona que poderá demorar mais de um ano e meio para todos tomarmos a vacina e mesmo aí “não será o fim do pesadelo”. As listas de espera fazem a capa de hoje também. “40 mil doentes à espera de cirurgia há mais de um ano”. E são mais de 120 mil a aguardar consulta há mais de nove meses. Em grande, a imagem da Terra. Com a pandemia, o planeta ficou mais silencioso e os sismógrafos conseguiram detectar sinais de sismos e vulcões que antes não conseguiam. O jornal traz uma entrevista a Stephen Hicks que publicou um estudo na revista Science. Em menor, a boa nova de que em breve o Reino Unido deverá inclui Portugal na lista de países seguros.

O Negócios questiona qual o Estado da Nação em plena pandemia. Uma sondagem diz que a ajuda do governo à TAP foi uma decisão acertada. E traz uma entrevista ao politólogo Nuno Garoupa sobre o caso BES. “O presidente excedeu largamente os seus poderes”. Nesta edição, ainda uma entrevista ao ex-ministro Bagão Félix, que teme por uma nova crise da banca, e uma investigação sobre famílias, política, privilégios “e o mito da meritocracia”.

O Económico está nas bancas porque hoje é sexta-feira. Traz uma entrevista a Byron Haynes, ‘chairman’ no Novo Banco. A limpeza do legado do BES termina este ano. Espera lucro em 2021, apensar da pandemia. Na maior, Mota Engil lidera concurso para linha do Metro de Lisboa que vai ligar Santos ao Cais do Sodré. Nas chamadas, Fundo de Recuperação para Portugal pode ser superior aos 58 mil milhões de euros.

Nos desportivos, A Bola revela a má situação financeira do Aves. “Futebol penhorado”. O clube ficou sem autocarro para ir a Portimão. O Record escreve que Jesus quer guarda-redes; e o Jogo aposta numa possível nova contratação para o FC Porto: “Zaidu: um míssil na lista”.