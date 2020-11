Salário Mínimo Nacional de 850 euros é uma das reivindicações da USAM

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebeu hoje, dia 18 de Novembro, a nova direcção da USAM – União dos Sindicatos da Madeira, numa audiência de apresentação de cumprimentos

No encontro, o coordenador da USAM explicou os 27 pontos da Carta Reivindicativa aprovada no congresso de Outubro, que elegeu os novos dirigentes.

O aumento do Salário Mínimo Nacional (SMN) para 850 euros “com um acréscimo de 7,5% na Região”, “a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais para todos os trabalhadores” e “25 dias de férias para todos”, foram alguns dos pontos destacados por Alexandre Fernandes.

A União dos Sindicatos pede também "um aumento imediato de 90 euros no salário de todos os trabalhadores, nos sectores público e privado", assim como a “reposição direta da idade da reforma nos 65 anos ou aos 40 anos (de descontos), independentemente da idade da reforma”, referiu.

Da Carta Reivindicativa da USAM consta também "um subsídio de insularidade para todos os trabalhadores".

A reunião serviu ainda para uma troca de impressões sobre a crise que está a ser provocada pela pandemia da covid-19. Alexandre Fernandes considera que faltam “medidas específicas de proteção do emprego”, como a “a proibição de despedimentos numa situação que ninguém estava à espera”.

Os sindicalistas rogaram também o "respeito pelos prazos nos pedidos de pareceres dirigidos à USAM pelas Comissões Especializadas do parlamento madeirense".

Por seu turno, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira prometeu transmitir os alertas e as revindicações aos grupos parlamentares. José Manuel Rodrigues mostrou-se ainda "preocupado com os efeitos económicos e sociais da pandemia na Região" e desejou à nova direcção "as maiores felicidades".