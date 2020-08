Novo caso de covid-19 na Madeira

Há um novo caso positivo a reportar, na Madeira, e que foi confirmado ao final do dia de ontem, já depois do boletim do IASaúde ter sido divulgado. Trata-se de um não residente, proveniente de França, cuja idade ronda os 40 e 49 anos. Há também mais um caso recuperado a reportar, o que em termos de balanço geral indica que, actualmente, existem 29 casos activos na Região.

Um total de 28 são casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e um caso é de transmissão local (Machico).

Nas últimas 24 horas, segundo o IASaúde foi ainda identificada uma situação que se encontra em análise pelas autoridades de saúde. Tratam-se de um viajante identificado na operação de rastreio em curso no aeroporto, que se encontrava em acompanhamento pelas autoridades de saúde. Análises laboratoriais e uma investigação epidemiológica estão em curso.

Em suma, a Região tem a contabilizar um total de 107 casos recuperados e 29 os casos de infecção activos. Relativamente ao isolamento dos casos positivos, 23 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, três em alojamento próprio, dois doentes encontram-se hospitalizados na Unidade de Internamento Polivalente dedicada à covid-19 e um infectado permanece na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Mais de 18 mil pessoas estão a ser acompanhadas

À data, 18.905 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos com recurso à aplicação Madeira Safe To Discover, 7.719 das quais em vigilância activa.

Quanto aos contactos para a Linha SRS24, estes totalizam 11.135, verificando-se mais 42 chamadas nas últimas 24 horas. Já o total de atendimentos pela linha de acompanhamento psicológico do IASaúde é agora de 1.943, com 168 pessoas a serem acompanhadas pelos profissionais deste instituto.

Relativamente aos testes para despiste assinala-se que até ao fim do dia de ontem, no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, foram processadas 63.687 amostras para teste de PCR e, no contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 32.828 colheitas para teste realizadas até às 18 horas do dia de hoje.