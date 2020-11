Nova via de 268 metros melhora acessos dentro do Porto do Funchal

É uma nova via, com uma extensão de 268 metros, que vem melhorar a acessibilidade rodoviária dentro do Porto do Funchal, nomeadamente entre o Cais Norte e o Cais Sul, e em específico ao Cais 6 (terminal norte do Porto do Funchal).

Este novo arruamento vem facilitar a igualmente a acessibilidade à rampa 'Roll-On / Roll-Off', permitindo a deslocalização do tráfego dedicado para esta estrada 'interna' ao porto, libertando tanto a rotunda Harvey Foster como os seus acessos aquando da espera do navio 'Lobo Marinho'.

Ora, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita esta quinta-feira, 19 de Novembro, pelas 12h30, este novo arruamento 'Estrada de Ligação entre a Praça CR7 e a Lota do Funchal' – Rua Virgílio Teixeira, no Porto do Funchal.

Em termos da circulação pedonal houve a a criação de passeios e corredores de circulação com pavimento em 'slurry seal', explica a Quinta Vigia.