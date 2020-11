Há 3 novos casos importados e 1 de transmissão local

A Madeira regista, hoje mais quatro casos positivos de covid-19, referentes a três casos importados e um caso de transmissão local. Há a reportar 17 casos recuperados, pelo que o total de casos activos encontra-se nos 199.

No que respeita aos casos importados, dizem respeito a dois casos vindos da Polónia e um do Reino Unido. O caso de transmissão local está associado a um caso positivo recentemente identificado.

Entre os 199 casos activos, 133 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 66 são casos de transmissão local. Destes, 115 são não-residentes e 84 são residentes na RAM.

Quanto ao isolamento, 67 pessoas que testaram positivo cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 127 estão em alojamento próprio e 3 pessoas encontram-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à covid-19.

No total, há 113 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24. Investigações epidemiológicas estão em curso.

No que diz respeito à vigilância activa de contactos de casos positivos, 612 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região. No que respeita a vigilância de viajantes, 10.426 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Testes para despiste de covid-19 realizados na RAM:

• No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 104.965 colheitas para teste à COVID-19 realizadas até às 17h30 de hoje;

• No total, as amostras processadas no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, EPERAM para teste de PCR ascendem a 163.010.