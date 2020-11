15 novos casos positivos na Madeira e 89 suspeitos

Há 15 novos casos positivos a reportar esta quarta-feira, na Madeira, dia em que a Região passa a contabilizar 569 casos confirmados de covid-19.

Sobre este novos casos de infecção, o boletim epidemiológico do IASaúde avança que se trata de cinco casos importados provenientes do Reino Unido (3), Alemanha (1) e Suíça (1). Os restantes 10 casos são de transmissão local, todos associados a casos positivos recentemente identificados, que já estavam a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.

Entre os casos de transmissão local, salienta-se a existência de um segundo caso positivo num estabelecimento de ensino no concelho de Santa Cruz, tendo a autoridade de saúde determinado o encerramento temporário deste estabelecimento para investigação epidemiológica.

Novo caso de Covid-19 encerra infantário ‘O Principezinho’ O surgimento de mais um caso confirmado de Covid-19 numa criança de outra sala infantário ‘O Principezinho’ levou a que as autoridades de saúde optassem pelo encerramento daquele estabelecimento de ensino.

Também hoje há mais sete casos recuperados a reportar. A Região passa a contabilizar 355 casos recuperados de covid-19, havendo o registo de dois óbitos associados à covid-19 na RAM.

São agora 212 os casos activos, dos quais 142 são casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 70 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos activos, 122 são não-residentes e 90 são residentes no arquipélago.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, 71 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 138 em alojamento próprio e três pessoas encontram-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à covid-19.

No total, há 89 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, duas provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 87 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24. As investigações epidemiológicas estão em curso.