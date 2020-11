Quase 1,5 milhões para apoio ao desenvolvimento desportivo na Madeira

O Governo Regional decidiu conceder, esta tarde, cerca de 1,5 milhões de euros em contratos-programas de desenvolvimento desportivo (PRAD 19/20). Esta foi uma das resoluções do Conselho de Governo, que se reuniu hoje na Quinta Vigia.

De acordo com nota do executivo madeirense, são autorizados 22 contratos-programa de desenvolvimento desportivo, no montante global de 141.909,7 euros, sendo 11 referentes a deslocações dos clubes desportivos regionais e 11 a deslocações das associações regionais de modalidade e multidesportivas.

A este apoio junta-se ainda 1.300.997,75 euros referentes a 46 contratos-programa de desenvolvimento desportivo, "sendo 35 referentes à competição regional das sociedades anónimas desportivas e dos clubes desportivos regionais, 9 referentes a deslocações dos clubes desportivos regionais e 2 do apoio à actividade das associações regionais de modalidade e multidesportivas".

No âmbito dos apoios, também a ACAPORAMA - Associação das Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira vai receber 21.956,91 euros, para assegurar as despesas de funcionamento referentes ao presente ano.

Já a Associação de Produtores de Sidra da Região Autónoma da Madeira recebe 8 mil euros para "assegurar as condições mínimas ao seu normal funcionamento e a prossecução das respetivas actividades".

Por fim, a Casa do Povo do Paul do Mar também precisa assegurar o seu normal funcionamento, pelo que será apoiada com 20.810 euros para várias actividades de âmbito social, económico e cultural.

Outras resoluções:

– Autorizar a atribuição de um apoio financeiro, através da celebração de 42 contratos-programa, no âmbito do Apoio_Pescas_COVID-19.

– Autorizar a Madeira Parques Empresariais, Sociedade Gestora, SA, a alienar os lotes nº 7 do Loteamento II do Parque Empresarial do Porto Santo, nº 33 do Parque Empresarial de Machico e nº 35 do Parque Empresarial da Ribeira Brava. A decisão prossegue os objetivos estratégicos e as atribuições da MPE, ou seja, criação, instalação, gestão, exploração, promoção e manutenção dos parques empresariais, de acordo com parâmetros de interesse público, potenciando investimentos empresariais, que se conciliam com a promoção de um correto ordenamento do território, criação de emprego e melhoria das condições ambientais.