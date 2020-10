Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo recebeu Presidências Abertas da CMF

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, visitou, esta manhã, o Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo, no âmbito das Presidências Abertas da autarquia. A iniciativa municipal sob o mote 'O Funchal Que Nos Une' prossegue este mês na freguesia do Imaculado Coração de Maria.

Miguel Silva Gouveia foi recebido pela Presidente da Direcção, Henriqueta Costa, e enalteceu o Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo enquanto referência dos Clubes Escola na Madeira que, com mais de 20 anos de existência, tem demonstrado uma capacidade de adaptação às dificuldades. É, também, neste sentido que apoiamos esta formação desportiva pelo seu contributo no envolvimento da comunidade educativa, em particular dos pais e encarregados de educação, no sucesso do binómio escola-desporto”.

O Município do Funchal apoia o clube com uma verba anual de mil euros que foi investida na aquisição de material para o desenvolvimento de atividades de cariz lúdico desportivo e nas inscrições de atletas nas competições fora da região. O valor monetário serviu ainda para apoio nas obras de manutenção e melhoramento na sede do clube.

O Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo foi fundado em 1997 e actualmente tem nove equipas de formação na modalidade de andebol com um total de mais de 100 atletas que participam em competições regionais e nacionais.