Edite Estrela promete analisar caso ‘Lesados do Banif’

Edite Estrela, vice-presidente da Assembleia da República, reuniu-se hoje com uma delegação da Associação dos ‘Lesados do Banif’ (ALBOA), chefiada pelo seu presidente, Jacinto Silva, onde ouviu o desespero dos lesados pela demora de uma solução para este problema.

Recordando a luta que se arrasta há cinco anos, quando se deu a Resolução do Banco (na altura detido pelo Estado), os Lesados do Banif manifestaram a sua incompreensão pela demora do Governo em avançar com uma solução há muito prometida.

Em nome da Presidência da Assembleia da República, Edite Estrela prometeu analisar o assunto de forma a agilizar uma solução.