Carlos Costa falhou nos casos BES e Banif diz TdC

Uma grande entrevista é o foco da edição desta semana da revista Visão, hoje nas bancas. Sob o título “António Costa e os milhões da Europa”, aborda o plano contra a crise, a aposta na economia verde, o convite à Esquerda para nova Geringonça, a relação com Marcelo e a sucessão no PS, entre outras coisas. De entre o que disse o Primeiro-Ministro, fica “ Temos a bazuca. É preciso aproveitá-la e não falhar o tiro”.

A Sábado também sai à quinta-feira e esta semana olha para o ‘novo’ Algarve. “Bem-vindo ao Algarve longe das multidões”. Além do guia para umas férias “em segurança”, a edição traz uma entrevista ao cronista político António Barreto.

O Diário de Notícias traz em manchete “Tribunal de Contas arrasa papel de Carlos Costa na resolução do BES. Segundo o jornal, o TdC fala em “falta de independência e conflito de interesses nos processos BES e Banif. Em grande também na primeira “Pandemia apaga metade do emprego criado nos governos de António Costa”. Ainda com chamada, Londres agudiza crise no turismo em Portugal e Espanha.

O Público revela hoje que os bares e discotecas vão poder abrir com regras de cafés e pastelarias. As discotecas vão poder ter mesas e cadeiras nas pistas de dança e esplanadas. Na imagem maior, os rostos da Google, Amazon, Facebook e Apple, ouvidos no congresso. “O dia em que os gigantes deixaram de ser intocáveis”, escreve. No cabeçalho, o regresso às aulas. O Ministério, diz o jornal, está a criar já os exames de 2021 a pensar na pandemia. Os directores temem turmas por turnos. Nas pequenas, a chamada pra o metro que vai ligar Lisboa a Oeiras e Loures em superfície, um investimento de 490 milhões. São mais de 24 km com vista para o Tejo. A luta pelas vacinas e os números do emprego - até Maio desapareceram 183 mil postos - também estão na página principal.

“Pacote anticorrupção com protecção alargada para denunciantes”. Conselho de ministros aprovará nova legislação em Setembro, dizem as gordas do JN. Outra notícia maior revela que os donos de alojamentos locais estão presos a imposto que os impede de arrendar a longa duração. Com imagem grande, a notícia também de que a covid-19 fez desaparecer metade dos empregos criados pelo governo de António Costa. “Em quatro meses, mais de 180 mil pessoas perderam o trabalho”. O mau desempenho de Carlos Costa nos casos BES e Banif também está aqui, mas em menor, assim como o caso Maddie, com a polícia a encontrar cave secreta. No topo, Pinto da Costa: “Para ver espetar facas em animais já se pode ir. Para ver um jogo, não”, critica o presidente do FC Porto. Ainda no futebol, as dívidas põe o Vitória de Setúbal e o Aves fora das ligas.

O caso de uma conta solidária aberta para pagar medicação para criança que não teve esse destino faz a capa do Correio da Manhã. “Milhões doados a bebé sob investigação”. O Estado acabou por pagar o tratamento. Os pais de Matilde dizem que o dinheiro lhe pertence. Na foto, o caso Maddie e a cave descoberta. O jornal diz ainda que a vacina para a Covid.19 vai custar entre 33 e 51 euros.

O i traz em grande uma entrevista a Rui Gomes da Silva, candidato à presidência do Benfica, qu declara que “um dis destes” o clube “desaparece da Europa”. Sobre o caso dos imóveis vendidos a preço de saldo pelo Novo Banco, Helena Roseta diz “Tive razão antes do tempo”. Uma investigação aos Antigos Bombeiros da Cruz de Malta pela construção de um hospital de campanha com donativos é também outra chamada na edição, a par da que revela “Risco de morte por covid-19 é 200 vezes maior a partir dos 80 anos”. A idade avançada é o factor de maior risco.

O Negócios dá força ao relatório do TdC sobre o regulador do Banco de Portugal nos casos BES e Banif. “Resolução bancária não é independente”. Em grande com imagem, a notícia de que a falta de acessos trava investimento de milhões da Continental Mabor, que criaria até 400 postos de trabalho. Nas pequenas chamadas, o lay-off nem sempre garante o emprego.

A Bola pega na despromoção do Aves e V. de Setúbal. “Descida aos infernos” é o título. Os clubes vão recorrer, anuncia o jornal. O Jogo centra a edição na descida, sob o título “Chumbados”. O Record não coloca o tema na primeira. O destaque é para Cabrera. O jornal diz que o jogador do Espanyol quer o Benfica e que as negociações já começaram.