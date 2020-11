CDS debate estratégia política para o Funchal

O Presidente da Comissão Política do CDS Madeira, Rui Barreto, reúne-se este sábado, 14 de Novembro, com os autarcas centristas do Funchal e ainda com a Comissão Política concelhia, presidida por Gonçalo Pimenta.

O encontro, que decorre no Hotel Orquídea, será aproveitado para debater a estratégia política para o concelho do Funchal e fazer um balanço aos trabalhos dos autarcas do CDS na vereação da Câmara Municipal, na Assembleia Municipal e nas diferentes assembleias de freguesia do município.

Dada a situação pandémica, o Congresso do CDS Madeira, inicialmente previsto para 28 de Novembro, foi adiado e Rui Barreto retoma assim as reuniões com autarcas e dirigentes concelhios para debater o Orçamento da Região, bem como os diferentes orçamentos municipais.