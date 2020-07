Em mais um ‘Debate da Semana’, programa da TSF-Madeira moderado pelo jornalista Leonel de Freitas, os convidados António Trindade, Miguel de Sousa e Ricardo Vieira, voltaram a analisar temas actuais da política madeirense.

No fim-de-semana em que Paulo Cafôfo se tornará presidente do PS-M (as eleições do partido, que têm o deputado socialista como único candidato, estão a acontecer ao longo deste Sábado), Leonel de Freitas quis debater o rumo do PS-M com Paulo Cafôfo como presidente.

António Trindade defende que o novo presidente uniu o PS e Ricardo Vieira acredita que o socialista é um negociador. Apesar de elogiar o candidato afirmando que tem este “qualidades”, Miguel de Sousa diz que Cafôfo “tem muito azar” para pô-las em prática, razão pela qual atira que “vai ser muito difícil desenvolver uma liderança entusiasmante e mobilizadora”.

O Estado da Coligação foi outros dos temas a debate: estará em crise? Ricardo Vieira questiona se o CDS está a ser absorvido pelo PSD: “Qual é a viabilidade estratégica do CDS nesta coligação”, pergunta, para mais à frente dizer que as autárquicas poderão ser importantes para o partido tornar-se autónomo.

António Trindade defende que a aliança governativa está a defraudar as expectativas e aponta prioridades: "O que se passa em termos desta coligação é uma grande indefinição que gera uma enorme gestão de ausências mais do que presenças em todas as áreas". Já Miguel de Sousa defende que o PSD devia ter seguido caminho sozinho, sem formar coligação.

As relações entre a Madeira e Lisboa foi outro dos assuntos puxados. Miguel de Sousa ensina como deve a Madeira negociar com Lisboa, já António Trindade diz que antes a Madeira tem de saber o que quer e preparar-se para negociar com a República.