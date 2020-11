Unidades de Rastreio e Vigilância à covid-19 nos aeroportos da Madeira custam 20 milhões de euros este ano

Até final deste ano o Governo Regional estima gastar 20 milhões de euros com as duas unidades de rastreio e vigilância à covid-19 nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo.

“Vamos gastar nestas unidades de triagem, na Madeira e Porto Santo, até ao fim do ano cerca de 20 milhões de euros”, revelou esta manhã o presidente do Governo, no final da visita À unidade instalada no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo. Dinheiro que na opinião de Miguel Albuquerque representa um “iinvestimento fundamental na contenção da pandemia e na salvaguarda da saúde pública”.

Na principal ‘porta de entrada’ na Região, Albuquerque voltou a lançar um apelo dirigido aos estudantes universitários que pretendem regressar à Região na quadra do Natal.

Preocupado, alertou para “o período crítico que vamos ter agora com o regresso dos nossos estudantes do Continente para a Madeira” para insistir no apelo “no sentido dos nossos estudantes, antes de virem para a Madeira, fazerem os testes [PCR] nos centros de colheita no continente”. Lembra que se fizeram o teste PCR até 72 horas do embarque “assim vão encurtar o período de isolamento voluntário quando chegarem à Madeira, antes do 2ª teste, e vêm facilitar, em termos de segurança, o trabalho das autoridades de saúde regionais, para além de ser uma protecção adicional para a família”, defendeu.

O presidente do Governo aproveitou também para reafirmar que “não há casos na Madeira, neste momento, de transmissão comunitária. O que temos são casos de transmissão local”, esclareceu, referindo-se aos mais de 70 casos locais “todos monitorizados e acompanhados”, concretizou.