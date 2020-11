Há 27 anos discutia-se o uso do cinto de segurança nos transportes públicos

Um acidente em Inglaterra, que provocou vários mortos, levantou a questão do uso do cinto de segurança nos transportes públicos.

Este foi um dos assuntos abordados na edição do DIÁRIO de 12 de Novembro de 1993, que dava conta que na Madeira os principais responsáveis do sector, entre patrões e trabalhadores, não estavam de acordo com o uso obrigatório do cinto de segurança. Alguns consideravam mesmo pouco aconselhável o uso do cinto por parte dos condutores. Quanto ao uso do cinto por parte dos passageiros, estava mesmo fora de questão.

Nesta edição o PS acusava também a Câmara do Funchal de beneficiar o PSD no capítulo autárquicas.