“Há uma grande diferença entre o CDS e o PSD em Câmara de Lobos”

Amílcar Figueira, vereador do CDS em Câmara de Lobos, diz que a grande diferença entre estas duas forças políticas é que “o CDS consegue votar favoravelmente as propostas que considera favoráveis para a população, sejam elas apresentadas pelo PSD ou pelo PS2, enquanto que o PSD “já não”.

Vem isto a propósito de uma proposta do CDS e chumbada pelo PSD para a criação de medidas de apoio ao comércio local no concelho de Câmara de Lobos, tendo sido o primeiro partido a fazê-lo.

Segundo o Vereador, na reunião de Câmara de 12 de Junho,, foi pedido ao CDS para reformular a proposta e apresentá-la novamente, o que aconteceu a 3 de Julho. No entanto, “o PSD afirmou que a proposta do CDS até tinha boas medidas, o PSD iria apresentar uma proposta que ia ao encontro da que já tinha sido apresentada pelo CDS”, conta Amílcar Figueira, referindo que “em política não vale tudo”.

“Ao contrário do PSD que chumbou a proposta que o CDS apresentou na reunião de hoje, pela terceira vez, que teve um mês a 'engonhar' para ganhar tempo e apresentar uma proposta idêntica, o CDS votou a favor da proposta do PSD porque é um partido responsável”, afirmou o Vereador do CDS, referindo que só assim sabe fazer política e não olha a “cores políticas, mas sim ao que é, de facto, melhor para a população de Câmara de Lobos”.

Adianta ainda que o seu voto é dos comerciantes de Câmara de Lobos que bem precisam de medidas de incentivo para ajudar a manter as suas portas abertas.