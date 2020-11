JPP defende obrigatoriedade de seguro covid-19 para turistas

O Juntos pelo Povo (JPP) realizou, esta quinta-feira, dia 12 de Novembro, uma conferência de imprensa, onde manifestou a sua discordância com a actual resolução do Governo Regional em cobrar aos hotéis e aos alojamentos locais as despesas de quarentena dos turistas que chegam à Região, com um diagnóstico positivo para a covid-19.

“Ao contrário do que disse o Governo, não são os turistas que estão a pagar estas despesas, mas sim as unidades hoteleiras às quais é impingido, sem qualquer estudo de mercado ou negociação, um valor máximo 141€/dia, a transferir para a unidade hoteleira escolhida pelo Governo Regional para alojar os infetados”.

Rafael Nunes porta-voz da iniciativa, salienta que o JPP defende o pagamento da compensação, "mas que a mesma seja assumida, totalmente pelos turistas através de uma apólice de seguro de viagem turística, como aliás, já é exigido para a entrada em inúmeros países".

“Estamos a falar de apólices com valores de pouco mais de 50€/estadia para 14 dias. Pouco mais de 3 euros dia. Apólices que incluem gastos com despesas médicas e prolongamento da estadia em hotel durante o período de recuperação do doente e de um acompanhante, em caso de infecção por coronavírus”, explica.

No entender do JPP “insistir nesta medida, nos moldes que o Governo Regional a quer aplicar, é condenar estas unidades hoteleiras e estes alojamentos locais ao fracasso, ao encerramento compulsivo e por consequência, ao desemprego".