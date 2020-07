Mais 467 colheitas para teste à covid-19 realizadas nos aeroportos

"À data, 11.934 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, agora com recurso à aplicação MadeiraSafeToDiscover, 4.919 destas pessoas estão em vigilância activa", informou o Instituto de Administração da Saúde regional. Ou seja, mais seis pessoas vigiadas de perto face aos números de ontem.

Também informa que "os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam 10.060, mais 40 chamadas nas últimas 24h00", além de que "o total de atendimentos pela linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE (291 212 399) é agora de 1.754 (mais duas), com 158 pessoas (as mesmas de ontem) em acompanhamento pelos profissionais deste Instituto".

Por fim, relativamente a outros testes para despiste de COVID-19 realizados, assinala-se que o total realizado na RAM até ao fim do dia de ontem ascendeu a 39.870 amostras, o que representa mais 986 face aos dados ontem realizados. Destes, uma parte advém da "operação de rastreio de viajantes à entrada nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo", dos quais "há a reportar um total cumulativo de 12.762 colheitas para teste à COVID-19 realizadas no local (até às 16h00 do dia de hoje)".

Significa que desde 1 de Julho, estas unidades fizeram em média 490 colheitas por dia.