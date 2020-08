Quase metade dos mais de 52.200 testes foram feitos a passageiros dos aeroportos

O número de testes à covid-19 era até à abertura dos aeroportos ao exterior quase em exclusivo realizados fora do âmbito do 'corredor de segurança' aos viajantes. Até 30 de Junho assim foi. Desde 1 de Julho, quando foi reaberto o aeroporto a voos internacionais, o número de testes na unidade criada para o efeito disparou, tendo até hoje às 16 horas sido realizadas 23.418 recolhas de amostras para teste.

De um total de 52.202 realizados desde o início da pandemia, aliás desde o primeiro caso suspeito até ontem, aponta para cerca de 45% das recolhas a serem realizadas na unidade especial para acautelar a entrada sem controlo de casos de covid-19 na Madeira. Os resultados têm sido satisfatórios, mas o certo é que há cada vez menor atenção e recolha de amostras fora desse âmbito.

E isso é evidente no número de testes realizados até ao fim do dia 30 de Julho (43.804), com 16.108 amostras recolhidas até às 16 horas de 31 de Julho nos aeroportos da Madeira e Porto Santo. Fazendo a diferença entre uns e outros, ainda que haja essa discrepância de tempo (para o total é o fim do dia anterior, para os passageiros chegados é as 16 horas do dia do boletim), é possível calcular que foram realizadas em uma semana cerca de 8.400 recolhas, pouco mais de 7.300 a passageiros desembarcados, o que representa cerca de 87% do total.

No boletim dá-se conta ainda que os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam 10.724, mais 46 chamadas nas últimas 24 horas, enquanto que "o total de atendimentos pela linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE, IP-RAM (291 212 399) é agora de 1.865, com 164 pessoas acompanhadas pelos profissionais deste instituto", sendo esta outra parte importante do trabalho de monitorização.

Relativamente aos testes para despiste já referidos, assinala o boletim epidemiológico que "até ao fim do dia 07/08/2020, no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, foram processadas 52.202 amostras para teste de PCR" (mais 888 do que 24 horas) e que "no contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 23.418 colheitas para teste à COVID-19 realizadas (até às 16h00 do dia de hoje)", o que dá mais 999 do que o anterior relatório. Por aqui percebe-se a discrepância de números e, quiçá, a necessidade de harmonizar as datas de disponibilização dos dados.