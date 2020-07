Dois casos suspeitos de covid-19 na Madeira não se confirmaram

Os dois casos suspeitos de covid-19 na Madeira, divulgados ontem, não se confirmaram como positivos. Neste momento, a Região mantém 9 casos activos.

De acordo com o boletim epidemiológico emitido esta quinta-feira, a Região registou até à data 106 casos confirmados de covid-19, dos quais 97 são casos recuperados e 9 são casos activos.

Este casos activos dizem respeito a 6 casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio de covid-19 do Aeroporto da Madeira e 3 casos referem-se a transmissão local.

De referir que, sete pessoas encontram-se em isolamento em unidade hoteleira dedicada e 2 casos permanecem em isolamento no respectivo domicílio.

À data, 13.003 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Região, com recurso à aplicação MadeiraSafeToDiscover, 5.553 destas pessoas estão em vigilância activa.

Os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam 10.250, mais 45 chamadas nas últimas 24h.

Relativamente a outros testes para Despiste de COVID-19 realizados, assinala-se:

• No que respeita ao total de testes à COVID-19 realizados na RAM, foram processadas 43.116 amostras (até ao fim do dia 29/07/2020).

• No contexto da operação de rastreio de viajantes à entrada nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 15.398 colheitas para teste à COVID-19 realizadas no local (até às 17h00 do dia de hoje).