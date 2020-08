Madeira sem novos casos e mais um turista 'curado'

Após cinco dias consecutivos com novos casos de covid-19, a Madeira voltou a não registar qualquer infectado e ainda assinalou mais um doente recuperado, neste caso um turista. Ainda assim, o IASaúde indicou a existência de três casos suspeitos que estão em análise depois de detectados na operação de rastreio em curso no aeroporto.

Em jeito de balanço, continuam 131 casos confirmados de covid-19, são 27 os casos de infecção activos. Os 27 casos activos consistem em 26 casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e um caso de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos positivos, 23 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, um no domicílio respectivo, dois encontram-se hospitalizadas na Unidade de Internamento Polivalente dedicada à covid-19 e um permanece na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada.

À data, 19.086 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos com recurso à aplicação Madeira Safe To Discover, 7.751 das quais em vigilância activa.

Os contactos para a Linha SRS24 totalizam 11.026 telefonemas, mais 21 chamadas nas últimas 24 horas. O total de atendimentos pela linha de acompanhamento psicológico do IASaúde é agora de 1.923, com 168 pessoas acompanhadas pelos profissionais deste instituto.

Testes para despiste

Até ao fim do dia de ontem, no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, foram processadas 60.280 amostras para teste de PCR. No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 29.979 colheitas para teste à covid-19 realizadas até às 16h30 do dia de hoje.