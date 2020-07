Novo caso positivo na Madeira 'chega' da Suíça

Há mais um caso positivo a reportar, na Madeira. Trata-se de uma viajante (não residente) que chegou proveniente da Suíça e foi testada no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira. A mulher, cuja idade cifra-se entre os 20-29 anos, encontra-se a recuperar no Funchal e é o 54.º caso importado.

Segundo o IASaúde, durante esta quinta-feira foram ainda identificadas duas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde. Tratam-se de dois viajantes e a investigação epidemiológica, bem como as análises laboratoriais estão em curso.

Em suma, a Região registou até à data 106 casos confirmados do novo coronavírus, dos quais 97 são considerados casos recuperados e nove são casos activos.

Estes nove casos activos consistem em seis casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio do Aeroporto da Madeira e os restantes (3) são casos de transmissão local. Sete pessoas encontram-se em isolamento em unidade hoteleira dedicada e outras duas permanecem em isolamento no seu respectivo domicílio.

12.936 pessoas estão a ser acompanhadas

À data, 12.936 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Região com recurso à aplicação 'Madeira Safe To Discover', sendo que 5.510 destas pessoas estão em vigilância activa.

Os contactos para a Linha SRS24 totalizam agora 10.205 ligações, mais 57 chamadas nas últimas 24 horas. Já o total de atendimentos pela linha de acompanhamento psicológico do IASaúde é agora de 1.771.

Relativamente a outros testes para despiste de covidD-19 foram processadas 42.489 amostras (até ao fim do dia de ontem) e no contexto da operação de rastreio de viajantes à entrada nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo há a reportar um total cumulativo de 14.992 colheitas para teste realizadas no local (até às 16 horas do dia de hoje).