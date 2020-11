Apesar dos números poderem dar outra indicação, Miguel Albuquerque negou esta manhã, durante a visita que efectuou à Escola Básica dos 2 e 3 Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, para inaugurar um novo polidesportivo, que existam casos de transmissão comunitária de covid-19 e reiterou o apelo que já anteriormente fizera para evitar o “perigo” eventuais contágios com o regresso à Região de cerca de 4 mil alunos que estudam no continente.

“Este é o período crítico e só vamos conseguir controlar esta situação se as pessoas cumprirem voluntariamente os procedimentos e o procedimento passa por aqueles dias, que é um período difícil porque todos querem abraçar os pais e avós, mas isso é perigoso, portanto façam o teste antes de vir nos laboratórios que estão à disposição” nas diferentes regiões do território continental.

O governante também assegurou que a Noite do Mercado tal como tem vindo acontecer não será possível se realizar tendo em conta as orientações que estão sendo seguidas. Certa será a largada de fogo-de-artifício que marcará a passagem de ano.

Antes, o director do estabelecimento escolar disse que a turma que está em confinamento deverá regressar dentro de poucos dias à actividade normal de ensino.