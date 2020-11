À semelhança do que aconteceu com as corporações de Machico e Santa Cruz, também os Bombeiros Voluntários Madeirenses testaram negativo à Covid-19.

Os dois elementos conheceram o resultado do teste segunda-feira e já se encontram ao serviço.

Tal como foi noticiado, os bombeiros ficaram em isolamento após terem assistido um motociclista que se despistou em frente ao quartel e apresentou teste positivo.