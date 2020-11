José Manuel Rodrigues recebeu Comandante do NRP Figueira da Foz

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu, esta manhã, o Comandante do Navio da República Portuguesa (NRP) Figueira da Foz, o Capitão-Tenente Gustavo Neves Cabrita.

O navio deve permanecer na Região até próximo mês. No encontro de apresentação de cumprimentos foram abordados aspetos operacionais do navio, bem como a missão deste meio de segurança e de autoridade do Estado no mar.

O NRP Figueira da Foz tem uma guarnição de 53 militares.

O Capitão-Tenente Gustavo Neves Cabrita foi acompanhado, nesta audiência de apresentação de cumprimentos, pelo Comandante da Zona Marítima da Madeira, o Capitão-de-mar-e-guerra, José Luís Guerreiro.