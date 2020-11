Ireneu Barreto recebeu Comandante do Regimento de Guarnição n.º3

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje, em audiências de cumprimentos, o recém-nomeado Comandante do Regimento de Guarnição nº3, Coronel Brito Teixeira, e o Capitão-tenente Gustavo Neves Cabrita, Comandante do NRP “Figueira da Foz”, que hoje aportou no Funchal.

Na audiência com o Comandante do RG3, que tem ascendência madeirense, o Representante da República reiterou o papel fundamental que o Regimento tem tido no apoio à população da Região em momentos de dificuldades, e foi informado dos bons resultados na mobilização de novos elementos que têm sido conseguidos por aquela unidade, que comparam muito favoravelmente, ao nível dos recrutamentos e da taxa de sucesso das incorporações, com os resultados nacionais.

Na troca de impressões com o Comandante do NRP “Figueira da Foz”, o Representante da República teve ocasião de testemunhar o profundo conhecimento que aquele oficial tem da nossa Região, com a qual tem relevantes antecedentes profissionais, e foi informado de diversos aspectos de natureza operacional do navio, que deve permanecer na RAM até final do corrente ano.

A finalizar as audiências, o Representante da República disponibilizou a ambos o seu apoio institucional, e desejou as melhores felicidades no cumprimento das respectivas missões.