José Manuel Rodrigues participa na missa do Monte

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa amanhã, 15 de Agosto, às 11 horas, na Solene Eucaristia da Festa de Nossa Senhora do Monte, presidida pelo Bispo do Funchal na igreja paroquial do Monte.

Este ano, devido à pandemia, a celebração acontece sem o tradicional arraial. Mesmo assim, José Manuel Rodrigues faz questão de destacar a importância desta celebração religiosa para os madeirenses. “É essencial para todos, os crentes e não crentes, manter a esperança que dias melhores virão. O isolamento, o medo, a incerteza e as angústias diárias desta fase pandémica podem causar graves danos às pessoas. Cabe aos políticos travar os danos materiais e sociais, como estão a fazer, por exemplo, através das medidas de apoio extraordinário aos trabalhadores e às empresas, mas também cabe a todos nós estarmos atentos aos que nos estão mais próximos e ajudar quem mais precisa”.

O presidente do Parlamento madeirense destaca a importância do apoio moral, das ajudas disponíveis, que infelizmente nem sempre chegam a todos, ou de uma palavra amiga de alento e de esperança.

“A missão de construir um futuro melhor passa por todos nós, e é nesse sentido, que me desloco ao Monte, como crente e devoto, mas também como Presidente do parlamento madeirense, para dizer que é importante acreditar e que a solidariedade é um gesto importantíssimo nos dias de hoje, quer ela seja moral ou em género de donativo”, conclui.

Também Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, estará presente na Igreja de Nossa Senhora do Monte, onde decorrerá a Missa Solene em louvor à Nossa Senhora do Monte.