NRP Figueira da Foz chega esta terça-feira para ficar até Dezembro

O NRP Figueira da Foz chega à Madeira amanhã, terça-feira, para cumprir uma missão até ao início de Dezembro deste ano. Este navio substitui o NRP Auriga, que hoje largou rumo à Base Naval de Lisboa.

A bordo chegam 53 militares, entre os quais 14 oficiais, 9 sargentos e 30 praças. O NRP Figueira da Foz foi aumentado ao efectivo dos navios da Marinha a 25 de Novembro de 2013.

Durante a sua missão o navio irá estar empenhado em várias tarefas, entre as quais as direccionadas para a segurança e autoridade do Estado no mar. Além disso, a missão permanente da Marinha na Região tem como principal objectivo assegurar a capacidade de resposta em casos de busca e salvamento marítimo, patrulhamento marítimo, apoiar a protecção civil em situações de calamidade e cooperar com os departamentos do Estado com competências no mar.