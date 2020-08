José Manuel Rodrigues agradece "projecção" da Madeira a Tolentino de Mendonça

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, agradeceu a D. Tolentino de Mendonça o percurso que o Cardeal tem feito na Igreja Católica e a promoção associada, enquanto ‘filho da terra’, do arquipélago da Madeira. As palavras de José Manuel Rodrigues foram registadas após a participação na missa presidida, esta manhã, pelo Cardeal madeirense na igreja matriz de Machico.

“Hoje é um dia de júbilo para a igreja de Machico e para a igreja da Madeira. O nosso Cardeal D. Tolentino está de regresso às origens e eu não podia deixar de vir aqui à igreja matriz agradecer em nome do povo da Madeira e do Porto Santo, que represento em nome do Parlamento Regional, tudo o que o nosso cardeal tem feito pela projecção da Madeira, mas sobretudo pelo que ele tem feito pela igreja católica e pela reconciliação de muita gente com a própria Igreja”, afirmou.

Para além de ser um construtor de pontes de encontro e de solidariedade e de compaixão com todos aqueles que mais estão a sofrer com esta pandemia José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira

José Manuel Rodrigues aproveitou o momento para deixar um “enorme obrigado em nome do povo da Madeira e do Porto Santo, a sua Eminência, o Cardeal D. Tolentino”.