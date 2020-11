Sindicato dos Jornalistas lamenta atitude da Ordem dos Médicos Dentistas

A Direcção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas (DRMSJ) lamenta, através de um comunicado, que a Ordem dos Médicos Dentistas critique publicamente os jornalistas por divulgarem a informação tornada pública pelo Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais no boletim diário de ontem, dia 10 de Novembro.

"A DRMSJ recorda que o IASAÚDE é a entidade responsável pela divulgação oficial dos dados referentes à evolução da pandemia na Madeira e que se limitou a noticiar a informação veiculada. A haver diferenciação, como entende a Ordem, foi da parte da autoridade de saúde, não dos jornalistas em serviço", refere.

No mesmo comunicado, sublinha que "a identidade dos profissionais não foi tornada pública" nem foi "feita qualquer referência aos seus locais de trabalho".

Além disso, realça que "os jornalistas apenas cumpriram o seu dever de informação e não foram incorretos nem com a classe nem tão pouco com os profissionais de saúde em causa".

"Neste contexto de pandemia, mais importante do que atribuir culpas, importa informar com rigor e incentivar o combate à propagação do SARS-CoV-2 em todas as áreas da nossa sociedade", concluiu.