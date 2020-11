Demolição de prédio provoca onda de pó abaixo da Sé

A demolição de um prédio na Rua da Alfândega, esta quarta-feira, está a gerar confusão no centro do Funchal ao provocar uma onda de pó na zona envolvente, que acabou por se espalhar e entrar em vários espaços comerciais.

A demolição de um dos prédios antigos da cidade, naquela rua, vai dar lugar a uma nova unidade hoteleira, considerada a maior do centro do Funchal com 112 quartos e um auditório com 150 lugares. Com um investimento superior a 20 milhões de euros, a unidade será gerida pelo grupo hoteleiro espanhol, Barceló (que na Madeira já tem a gestão do Hotel Gorgulho, no Lido). A concessão do novo hotel prolonga-se por 20 anos. Apesar destas demolições, a traça original será mantida.

O novo hotel, recorde-se, vai ocupar o quarteirão entre a Rua da Alfândega e a Rua dos Murças, desde a zona da Sé até ao Palácio de São Lourenço e nasce pela mão do grupo sul americano, King David, liderado pelo empresário madeirense, Anacleto Teixeira.