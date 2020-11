CMF alerta para interrupção ao trânsito no Monte

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, a partir de amanhã, dia 12 de Novembro, e por um período de 15 dias, será necessário interromper o trânsito automóvel num troço do Caminho dos Tornos, na freguesia do Monte, a fim de proceder à reparação da rede de água e esgotos.

Durante esta interrupção, e apenas para o trânsito local, será permitida a circulação neste arruamento, quer pelo lado Sul, quer pelo lado Norte, apenas até à zona de intervenção.