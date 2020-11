Debate sobre desafios e soluções económicas promovido pelo Gabinete de Estudos do PS

'Responder ao Presente, Preparar o Futuro' é o lema da primeira iniciativa organizada pelo Gabinete de Estudos do Partido Socialista Madeira, que se realiza, este sábado, dia 14 de Novembro, no Centro de Congressos do Casino da Madeira.

O objectivo desta iniciativa é debater os mecanismos de resposta aos desafios económicos e sociais que resultam da pandemia.

'Responder ao Presente, Preparar o Futuro'contará contará com a participação do presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis; da eurodeputada Margarida Marques, que é co-relatora do Parlamento Europeu na negociação do novo Quadro Plurianual Financeiro; do CEO da EDP Inovação, António Vidigal; e da empresária Cristina Pedra. A sessão de encerramento estará a cargo do presidente do partido, Paulo Cafôfo.

Esta iniciativa surge num contexto em que as empresas e o emprego vivem num momento de grande incerteza e dificuldade.