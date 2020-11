Congresso Regional da JSD mantêm-se a 7 e 8 de Novembro mas em formato digital

O XXIII Congresso Regional da JSD Madeira, agendado para o próximo fim-de-semana, irá decorrer em formato digital devido ao agravamento da pandemia, anunciou hoje Bruno Melim, em comunicado de imprensa.

O presidente da JSD/M explica que, "em detrimento da participação em sala, conforme anteriormente previsto e aprovado pelo IASAÚDE. Os trabalhos do Congresso Regional mantêm-se, a 7 e 8 de Novembro, em espaço físico, sendo que a votação para a nova liderança da JSD/M será descentralizada".

“Pese embora a autorização do IASAÚDE, julgamos que esta decisão é a mais acertada neste momento, até como afirmação da nossa responsabilidade e sensibilidade perante um problema que diz respeito a todos e relativamente ao qual cada um de nós deve saber prestar o seu melhor contributo”.

Neste enquadramento, as votações que iriam ser realizadas aquando deste Congresso Regional – e que previam a sua reeleição à frente da JSD/M – já não serão feitas presencialmente, mas, sim, nos onze concelhos da Região, “de modo a evitar deslocações desnecessárias e aglomerados de jovens que, nesta altura, são de evitar, mesmo respeitando todas as medidas de segurança”.

"Os trabalhos decorrerão sobre plataforma digital de streaming", estando no local do congresso apenas "os elementos indispensáveis à realização do mesmo", acrescenta a mesma nota.

Aliás, reforça, "o programa, que contava com uma cerimónia de abertura e encerramento – a primeira das quais contando com o envolvimento do Secretário-geral do PSD/M – será transmitida on-line - estando ainda por definir o local onde os intervenientes usarão da palavra".