Líder da JSD-Madeira eleito 'vice' da estrutura nacional

Foto DR/JSD

No XXVI Congresso Nacional da JSD - o primeiro Congresso político realizado via digital em Portugal, que decorreu este fim-de-semana - a Madeira viu reforçada a sua representação naquela estrutura nacional, ao eleger Bruno Melim, líder da JSD/M e também deputado eleito à Assembleia Legislativa Regional, como Vice-presidente da JSD, uma aposta que foi desde a primeira hora assumida por Alexandre Poço, Presidente da JSD/Lisboa que hoje venceu as Eleições para a liderança da JSD nacional, contra Sofia Matos.