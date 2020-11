Bom tempo continua neste domingo de todos os santos

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para toda a região, o céu estará em geral pouco nublado, com vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante leste.

No Funchal, a única diferença mesmo será o vento, pois o céu estará em geral pouco nublado, com a brisa a soprar inferior a 15 km/h.

No mar da costa Norte, agora as ondas virão de noroeste com 1,5 a 2 metros depois de vários dias com aviso amarelo para a forte ondulação (4 a 4,5 metros), enquanto que na costa Sul as ondas serão de sudoeste com 1 metro.

A temperatura da água do mar será de uns convidativos 22/23ºC.