Outubro termina com sol e nuvens na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um sábado cinzento na Madeira, sobretudo na Costa Norte da ilha, onde são esperados períodos de maior nebulosidade durante a manhã.

Cenário diferente terá a costa sul que será marcada pelo sol de outono.

Quanto ao vento, soprará em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante leste, soprando temporariamente moderado (20 a 35 km/h) nas terras altas.

Haverá uma pequena subida da temperatura máxima.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 22/23ºC