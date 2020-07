Madeira sob aviso amarelo devido ao calor em sábado com nuvens a Norte

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, neste sábado, 25 de Julho, apontam para períodos de céu muito nublado sobretudo a Norte.

Nas vertentes Sul da ilha da Madeira e nas terras altas o sol deverá brilhar.

Recorde-se que a Região permanece hoje sob aviso amarelo devido ao tempo quente, com a temperatura máxima a chegar aos 27ºC no Funchal. O aviso emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera fica em vigor até às 21 horas e abrange a costa Norte e as regiões montanhosas.

Quanto ao vento, este soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Norte/Nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira.



Em relação ao estado do mar, são esperadas ondas de Norte/Nordeste com 1,5 a 2 metros, na costa Norte e ondas do quadrante Sul com 1 metro, na costa Sul.

A temperatura da água do mar deverá rondar os 22/24ºC.