Multas para quem não usar máscara vão de 100 a 500 euros

Miguel Albuquerque acredita que não será necessário aplicar multas a quem não usar máscara, em todas as situações previstas, porque os madeirenses "têm um comportamento cívico", mas o certo é que a proposta de decreto legislativo que seguiu para a Assembleia prevê multas.

Na conferência de imprensa desta tarde foi confirmado que as coimas previstas para quem não respeitar a obrigatoriedade do uso de máscara, serão iguais às que estão previstas no diploma nacional. As coimas poderão ir de 100 a 500 euros.