Nuvens, aguaceiros e vento na previsão até ao fim-de-semana

Até ao próximo fim-de-semana 'alargado' os dias de sol devem dar lugar a dias com mais nuvens e ao regresso da precipitação, que nos extremos e regiões montanhosas podem ser também ventosos.

A previsão geral do IPMA para o Arquipélago da Madeira aponta para indica que o estado do tempo na Região até domingo "será essencialmente influenciado pela acção conjunta do Anticiclone dos Açores e por instabilidade associada a vários núcleos depressionários e ainda, por vasta depressão frontal, centrada a oeste das ilhas britânicas", explica Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira.

Ao céu temporariamente muito nublado na costa Norte da Madeira e em Porto Santo, o meteorologista adianta que este será "muito nublado" a partir desta quinta feira e "A possibilidade de aguaceiros em geral fracos" mas admitindo que pontualmente possam ser moderados e "mais prováveis nas regiões montanhosas" até domingo. Assinala contudo que esta sexta-feira - dia da cidade do Funchal - possam ocorrer "aguaceiros em todo o arquipélago".

O vento que tem estado em geral fraco a moderado, esta quarta e quinta-feira e a partir do final da tarde de sexta-feira poderá soprar forte nas regiões montanhosas e extremos da ilha da Madeira.