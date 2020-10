“O Pescador” foi apresentado em Machico

O livro, O PESCADOR, da autoria e ilustração de Rafaela Rodrigues, foi apresentado, hoje, pela professora Felisbela Teixeira, no Largo da Capela do Senhor dos Milagres, em Machico.

O evento contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, tendo destacado “o facto desta obra ser de uma jovem escritora e Ilustradora filha de Machiquenses e referenciar uma temática que diz muito a Machico, como é a questão da pesca e da vida ligada ao mar”.

Rafaela Rodrigues já colaborou como ilustradora com outros autores mas esta é a primeira obra que escreve e ilustra.

Segundo a autora, “uma vez o meu avô disse-me "Só é pescador quem quer" e eu, filha de pescador e neta de pescador, comecei a reflectir sobre esta frase”. Realçou ainda que ser pescador é um trabalho difícil, requer dedicação, tempo e entrega porque não é só ir para o mar. É preciso deixar os seus, lidar com as intempéries e com a vida dentro de um espaço pequeno, partilhado com mais 20 pessoas.

Para escrever esta história, Rafaela Rodrigues disse que “inspirei-me nos meus pais, nos meus avós e também na vida de outros pescadores que conheço pois cresci numa cidade que (ainda) tem alguns destes profissionais.” Referiu ainda que foi um processo longo, com altos e baixos e momentos de reflexão pois queria construir uma história com coração.

As ilustrações abrem caminho para outras narrativas paralelas que o leitor pode (e deve) construir. O livro é um objecto aberto.

A obra 'O PESCADOR' é um livro infantil publicado pela CADMUS (nova editora da Académica da Madeira) e conta com o apoio da Câmara Municipal de Machico. Fala sobre herança, tradição e família e é o primeiro de uma colecção de histórias relacionadas com profissões tradicionais madeirenses e que fazem parte da memória colectiva. Pelos olhos do pescador, experienciamos a vida no mar e de quem vive ao ritmo das suas vontades.