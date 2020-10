Números que marcam esta sexta-feira

13 - A Madeira regista hoje, 13 novos casos de Covid-19, dos quais sete são de transmissão local e seis são importados

486 - No ano passado, a Madeira tinha 486 profissionais inscritos na Ordem dos Advogados, o que representa o número mais baixo dos últimos sete anos e uma redução de 1,6% face a 2018

458 ME - O Conselho de Governo aprovou hoje, em reunião extraordinária, a adjudicação do financiamento COVID, no montante de 458 milhões de euros para fazer face às necessidades causadas pela pandemia da Covid-19

6635 – A Madeira registou em 2019, 6.635 crimes, representando um aumento de 5,1% face ao ano anterior

1,3 ME - Um novo serviço de lavagem automóvel e restaurante surgiu recentemente em São Martinho, tendo resultado de um investimento a rondar os 1,3 milhões de euros