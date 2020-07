Céu entre o cinza e o azul

O dia começou cinzento, o que não quer dizer que se mantenha assim. A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta quinta-feira é de períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado nas vertentes Sul da ilha da Madeira. O vento será fraco a moderado, soprando por vezes forte, até 40 km/h, nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira.

Para o Funchal o IPMA anuncia um dia mais azul, com céu em geral com poucas nuvens e vento inferior a 15 km/h. A temperatura máxima mantém-se nos 26ºC. No Porto Santo os termómetros não irão além dos 24ºC na parte mais quente do dia.

Apesar de o calor no Arquipélago não estar nos registos de alguns municípios do continente - oito distritos (Bragança, Vila Real, Castelo Branco, Portalegre, Lisboa, Évora, Setúbal e Beja) estão hoje sob aviso amarelo até às 21 horas devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima - há risco muito elevado de incêndio em algumas zonas dos concelhos do Funchal e de Machico, assim como no Porto Santo. E há risco elevado em zonas do de Câmara de Lobos, Santa Cruz e Santana.

Também o índice de radiação ultravioleta está novamente hoje num nível muito elevado, 10 na Madeira e 8 no Porto Santo, numa escala de 1 a 11+, pelo que deve utilizar óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao sol.

No mar, os termómetros registam 22/24ºC. Conte com ondas de Noroeste com 1 a 2 metros na costa Norte e com ondas inferiores a 1 metro na costa Sul.