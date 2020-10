Tome nota da Agenda deste sábado

- O grupo parlamentar do PSD realiza, às 10 horas, uma conferência de imprensa na praia dos Reis Magos.

- À mesma hora, a concelhia do CDS Câmara de Lobos, aborda assuntos de interesse municipal, na Estrada Municipal do Covão, Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

- A Comissão Regional do Partido Socialista-Madeira reúne-se, pelas 10 horas, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol. As declarações à comunicação social estão previstas para as 11h.

- O Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) inaugura, às 16 horas, a exposição ‘Pela Paz, pela Segurança, Pelo Futuro da Humanidade’ com um Debate intitulado ‘A Centralidade do Movimento da Paz’, na Sala de Actividades Culturais da Junta de Freguesia de Machico. O debate contará com a presença da Presidente do CPPC, Ilda Figueiredo.

- A Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se em concerto no Teatro Municipal Baltazar Dias, a partir das 18 horas. O espectáculo está a cargo do Ciclo Solistas da OCM.

- BebéVida desafia Madeira a participar na 4.ª Maratona da Maternidade em formato virtual. O objetivo é que, entre os dias 31 de Outubro e 1 de Novembro, cada participante caminhe três quilómetros em qualquer ponto do país.

- O Fórum Madeira prepara-se para assinalar o Natal, com a inauguração da árvore de Natal com 10 metros de altura.Atendendo ao contexto de pandemia, este ano, não existirá contagem decrescente para a iluminação da árvore.