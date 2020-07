Madeira dividida entre o sol e as nuvens

Apesar do tempo quente que se faz sentir, este domingo, 26 de Julho, será dividido entre as nuvens e o sol na Madeira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Região apresenta-se com períodos de céu muito nublado, apresentando-se com poucas nuvens na Costa Sul da ilha e nas terras altas.

Quanto ao vento, soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da Região.

A temperatura máxima rondará os 26 graus.