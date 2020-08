Mais nuvens e calor

Períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes Norte e terras altas até início da manhã, vento fraco a moderado, até 30 quilómetros por hora, de Norte/Nordeste, e pequena subida da temperatura máxima nas terras altas. Será assim o dia no arquipélago da Madeira, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. No Funchal conte com períodos de céu muito nublado e vento inferior a 15 km/h. Para já o sol brilha. Aqui e no Porto Santo os termómetros mantêm-se com máxima de 26ºC e mínima de 21ºC.

O Lugar de Baixo está à semelhança de ontem mais quente, com temperatura máxima prevista de 27ºC. Com 26ºC estão ainda Câmara de Lobos, Machico, Santa Cruz, Ponta do Pargo, Porto Moniz, Santana e São Vicente. O Caniçal terá 25ºC na parte mais quente do dia.

A ilha da Madeira e a do Porto Santo continuam sob risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta, o índice previsto hoje é de 9 na Madeira e 10 no Porto Santo, sendo nestas situações recomendado o uso de chapéu, t-shirt, óculos de sol e protector solar, não devendo as crianças ser expostas ao sol.

No mar, a temperatura voltou aos 23/24ºC, depois de um dia a tocar nos 25ºC. Na costa Norte o IPMA espera ondas de Nordeste com 1 a 1,5 metros, na costa Sul ondas deste quadrante inferiores a 1 metro.