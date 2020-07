Tempo quente leva Madeira a aviso amarelo

Entra em vigor às 9 horas de hoje um aviso amarelo para toda a ilha da Madeira devido ao tempo quente, com a temperatura máxima a chegar aos 28ºC no Funchal. O aviso emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera fica em vigor até às 21 horas de amanhã e abrange as costas Norte e Sul, bem como as regiões montanhosas. De fora fica apenas o Porto Santo, com máxima prevista de 25ºC.

Hoje está previsto um dia com poucas nuvens a Sul, para já o céu está limpo. No restante território do Arquipélago conte com períodos de céu muito nublado, vento fraco a moderado de Norte/Nordeste, soprando por vezes forte, até 40 km/h, nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira. Está prevista pequena subida da temperatura máxima, previsão que se estende ao Funchal, onde o dia será azul e o vento fraco.

Devido ao tempo mais quente, seis concelhos estão com risco muito elevado de incêndio. São eles Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz, Machico e Santana. O Porto Santo também está hoje a vermelho devido a reunir condições propícias aos fogos.

Também nesta sexta-feira todo o país está com risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta, nas ilhas da Madeira e Porto Santo o índice está no 10, numa escala de 1 a 11+, sendo desaconselhada a exposição de crianças ao sol e os adultos devem usar protecção acrescida, nomeadamente óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protector solar.

No mar não há alterações, a temperatura da água mantém-se nos 22/24ºC, a Norte com ondas de Norte/Nordeste com 1,5 a 2 metros; a Sul com ondas do quadrante Sul com 1 metro.