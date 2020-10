PSD diz que o futuro de Santana passa pelo Turismo

No segundo dia de jornadas locais em Santana, o Turismo esteve em evidência, com a realização de uma tertúlia sobre o futuro do setor naquele concelho, que teve como intervenientes os empresários Francisco Nunes, da Quinta do Furão, e Olívio da Silva, da Casa de Chá do Faial, e ainda Nivalda Gonçalves, Presidente do Conselho de Administração das Sociedades de Desenvolvimento da Madeira, enquanto responsável pelo Parque Temático, uma das principais atrações turísticas locais.

A deputada Cláudia Perestrelo salientou que este é um setor que assume uma importância vital para o concelho e que tem ainda uma grande margem de crescimento.

Apesar das dificuldades sentidas devido à diminuição no número de turistas face à situação de pandemia, Cláudia Perestrelo louvou a capacidade de resiliência dos empresários deste sector, que são responsáveis por uma grande parte dos postos de trabalho do concelho, de forma directa ou indirecta, e felicitou aqueles que, mesmo numa altura difícil como esta, não deixaram de acreditar no potencial do Turismo em Santana.

“Sabemos que os tempos são difíceis, sabemos que as quebras são significativas, mas sabemos também que a retoma está a ser feita de forma progressiva”, afirmou. “Hoje, há uma maior tendência para a procura dos locais mais afastados dos centros urbanos e Santana tem todas as condições para poder cativar novos turistas, quer pelas suas tradições, cultura e paisagem, consagrada como reserva da Biosfera, quer pela qualidade dos seus alojamentos" Cláudia Perestrelo, PSD

A deputada sublinhou que tem havido um esforço do Governo Regional de, por um lado, apoiar os empresários, e os trabalhadores, e, por outro, posicionar a Madeira como destino seguro, não só através da certificação ‘Madeira Safe to Discover’, disponível a qualquer empresa do sector do turismo, mas, essencialmente, pela implementação de medidas sanitárias que transmitem segurança à nossa população e a quem nos visita.